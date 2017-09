China pede que Coreia do Norte e EUA parem escalada retórica de guerra

A China alertou que não haverá "vencedor" no evento de um conflito na Península da Coreia e pediu para que os Estados Unidos e a Coreia do Norte parem a escalada retórica de guerra e iniciem negociações para acalmar as tensões.

Os comentários do porta-voz do ministério de Relações Exteriores da China, Lu Kang, reforça a posição do país de que todos os lados devem evitar provocações após as novas sanções impostas pelos EUA ao regime de Pyongyang e uma nova troca de ameaças entre o presidente americano, Donald Trump e o líder norte-coreano, Kim Jong-un.

"Uma guerra na Península da Coreia não teria vencedor, o que também seria uma tragédia para os países da região", disse Lu Kang. "Dada nossa consistente oposição à guerra e o caos, nós desaprovamos totalmente uma escalada da guerra retórica entre os EUA e a Coreia do Norte", declarou.

Os comentários do porta-voz ocorrem após o ministro de Relações Exteriores da Coreia do Norte ter caracterizado na segunda-feira a mensagem de Trump de que Kim Jong-un "não estará por aí por muito mais tempo" como uma declaração de guerra contra o regime de Pyongyang. Fonte: Associated Press.

