China pede o fim da escalada das tensões na Península Coreana

O governo da China pediu que todos os lados envolvidos no impasse nuclear na Coreia do Norte mostrem comedimento e encerrem o "ciclo perverso" de escalada nas tensões regionais. O alerta é feito após a Coreia do Norte lançar um míssil sobre o espaço aéreo do Japão.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying disse que o aumento da pressão militar dos Estados Unidos e da Coreia do Sul levou a Coreia do Norte a responder com mais testes de mísseis, o que por sua vez gerou mais pressão militar sobre Pyongyang. A porta-voz argumentou que "o tempo tem mostrado que a pressão e as sanções não podem resolver a raiz do problema".

Hua afirmou em entrevista coletiva regular nesta terça-feira que a única maneira de resolver o impasse é lidar com as preocupações de segurança legítimas de todos os lados de maneira equilibrada, por meio do diálogo.

A China propõe que os EUA e a Coreia do Sul interrompam exercícios militares regulares conjuntos e, em troca disso, a Coreia do Norte poderia congelar o desenvolvimento de armas nucleares, enquanto as partes dialogam.

O míssil lançado pela Coreia do Norte nesta terça-feira (hora local) pode levar uma arma nuclear. O projétil sobrevoou o espaço aéreo do Japão e caiu em uma área do Oceano Pacífico. Fonte: Associated Press.

