China impõe limite ao fornecimento de petróleo à Coreia do Norte

O governo da China anunciou que vai limitar os fornecimentos de petróleo para a Coreia do Norte, sob as sanções da Organização das Nações Unidas (ONU), aumentando a pressão sobre Pyongyang.

O Ministério do Comércio disse hoje que a China - maior parceiro comercial dos norte-coreanos - limitará o fornecimento de produtos de petróleo refinado a partir do dia 1º de outubro. Os chineses também proibirão as importações de tecidos norte-coreanos, uma das maiores fontes de receita externa da Coreia do Norte.

A China é aliada de longa data da Coreia do Norte, mas tem expressado frustração com o regime de Kim Jong Un. Fonte: Associated Press.

