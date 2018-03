China fixa meta de déficit orçamentário em 2018 em 2,6% do PIB

A China fixou a meta de déficit orçamentário em 2018 em cerca de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, informou nesta segunda-feira o Ministério das Finanças chinês. O porcentual ficou abaixo da meta de 2017, de déficit orçamentário de 3% do PIB.

A meta de receita do orçamento da China em 2018 é de 18,32 trilhões de yuans (US$ 2,886 trilhões), um aumento de 6,1% em relação à meta do ano anterior, segundo o ministério. A meta de despesa é de 20,98 trilhões de yuans, incremento de 7,6% em relação ao planejado para 2017.

No ano passado, a receita fiscal real da China cresceu 7,4% em relação ao ano anterior, para 17,257 trilhões de yuans, enquanto a despesa fiscal aumentou 7,7% na comparação anual, para 20,333 trilhões de yuans.

O ministério disse ainda que as despesas militares chinesas para 2018 deverão aumentar 8,1% em relação ao ano anterior, para 1,111 trilhão de yuans. Fonte: Dow Jones Newswires.