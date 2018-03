China fixa meta de crescimento do PIB em 2018 em cerca de 6,5%

A China fixou a meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do país em cerca de 6,5% para este ano, de acordo com um relatório de trabalho lido pelo primeiro-ministro do país, Li Keqiang, na sessão de abertura do Congresso Nacional do Povo, a reunião legislativa anual, nesta segunda-feira (horário local). O crescimento econômico da China se acelerou pela primeira vez em sete anos em 2017, atingindo 6,9%, puxado pelo aumento da demanda global.

Pequim também fixou a meta de inflação ao consumidor em 3% para 2018, a mesma do ano passado, de acordo com o relatório.

O governo está planejando manter taxas razoáveis de crescimento do M2 - uma medida de oferta monetária ampla - e do financiamento social total em 2018, segundo o relatório. Fonte: Dow Jones Newswires.