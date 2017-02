China elogia Trump após Casa Branca desejar feliz Ano Novo a Xi Jinping em carta

A China elogiou o presidente dos EUA, Donald Trump, nesta quinta-feira que expressou um desejo de uma "relação construtiva" em uma carta ao presidente chinês, Xi Jinping, embora os líderes não tenham falado diretamente desde a posse de Trump.

Trump enviou desejos tardios para o Ano Novo Lunar em uma carta da Casa Branca na quarta-feira.

Ele foi o único presidente dos EUA nos últimos anos a não ter emitido saudações para a nação mais populosa do mundo em seu feriado mais importante, que neste ano caiu em 28 de janeiro. O silêncio desencadeou uma especulação na China para saber se era uma negligência ou algo intencional.

Uma declaração da Casa Branca na quarta-feira disse que Trump escreveu a Xi que ele queria "desenvolver uma relação construtiva que beneficie tanto os Estados Unidos quanto a China".

O porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Lu Kang, disse que a China "altamente elogiou" a carta a Xi desejando saudações do povo chinês para o novo ano. Lu rejeitou sugestões de que Pequim ficou ofendido por um momento.

"É sabido a todos que desde que o presidente Trump tomou posse, a China e os EUA têm estado em contato próximo", disse Lu.

Especulações correm pela China, uma vez que desde a sua posse, Trump conversou com diversos líderes estrangeiros, menos com o presidente chinês.

Recentemente, Trump acusou Pequim de práticas comerciais desleais e de uma moeda subvalorizada, criticou o acúmulo militar da China no mar do sul da China e acusou Pequim de fazer muito pouco para pressionar a vizinha Coreia do Norte sobre seus programas nucleares e de mísseis. Fonte: Associated Press

