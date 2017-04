China diz que EUA querem solução diplomática para impasse com Coreia do Norte

O ministro de Relações Exteriores da China, Wang Yi, fez hoje um novo apelo pela paz na Península Coreana e disse acreditar que os EUA querem uma solução diplomática para o atual impasse na região.

Embora autoridades dos EUA já tenham deixado aberta a possibilidade de um eventual ataque militar, Washington deverá preferir superar a escalada das tensões por meio de conversas multilaterais, previu Wang.

Os comentários de Wang vieram em meio ao agravamento da retórica entre EUA e Coreia do Norte.

Após o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, visitar a zona desmilitarizada da Coreia do Sul e alertar ontem que "todas as opções estão na mesa", uma autoridade sênior norte-coreana acusou Washington de levar os países à beira de uma guerra nuclear. Fonte: Associated Press.

