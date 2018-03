China deve reduzir excesso de capacidade em aço em cerca de 30 mi de t em 2018

A China planeja reduzir o excesso de capacidade em aço em 30 milhões de toneladas e o excesso de capacidade em carvão em 150 milhões de toneladas neste ano, disse a Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma nesta segunda-feira (horário local).

A China cortou mais de 50 milhões de toneladas de capacidade de aço e 250 milhões de toneladas de capacidade de carvão no ano passado. O governo planejava reduzir a capacidade de aço em cerca de 50 milhões de toneladas e a de carvão em 150 milhões de toneladas em 2017.

A agência de planejamento econômico disse ainda que espera que as vendas no varejo aumentem cerca de 10% em 2018. As vendas no varejo da China cresceram 10,2% em 2017 em relação ao ano anterior. Fonte: Dow Jones Newswires.