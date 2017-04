China defende comércio com Coreia do Norte após imagens de caminhões com mísseis

A China defendeu suas práticas comerciais com a Coreia do Norte, após caminhões de fabricação chinesa terem sido vistos transportando mísseis balísticos durante uma parada militar em Pyongyang, apesar de sanções internacionais que proíbem a venda de equipamentos militares aos norte-coreanos.

Fotos divulgadas pelo governo norte-coreano mostraram os mísseis em caminhões que traziam o logotipo da Sinotruk, empresa de caminhões com sede em Hong Kong.

Segundo um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, o país conduz "interações de negócios normais" com a vizinha Coreia do Norte, mas respeitas as sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU).

O representante de uma concessionária da Sinotruk disse que cerca de 1.000 caminhões são exportados para a Coreia do Norte anualmente, embora contratos especifiquem que os veículos devam se destinar para uso civil. Fonte: Associated Press.

