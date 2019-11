China começa a fazer compras grandes de produtos agrícolas americanos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que a China está "começando a fazer grandes compras" de produtos agrícolas americanos, durante evento no Clube Econômico de Nova York. Ao responder a questões depois de um discurso, Trump disse que tem havido progresso no diálogo, mas também que pode levar tempo até que se concretizem as diferentes fases de um potencial acordo bilateral.

Trump advertiu ainda que, caso não ocorra um acordo com Pequim, haverá elevação "significativa" de tarifas sobre produtos chineses. Ao ser questionado sobre riscos à economia, ele disse avaliar que, na sua opinião, o maior risco seria a eleição presidencial americana. De qualquer modo, se disse confiante de que vencerá. "Vocês não têm escolha a não ser votar em mim", brincou, ao fazer críticas à oposição democrata.

O presidente americano disse ser "em vários sentidos um ambientalista", mas deixou claro que não pretende prejudicar setores como a produção de petróleo e gás por causa disso, com o argumento de que é preciso preservar milhões de empregos nessas áreas.