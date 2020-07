China ameaça retaliar Nokia e Ericsson se Huawei for barrada na UE

Nokia - (Foto: David Ramos/ Getty Images)

Pequim está considerando retaliar as operações chinesas de dois grandes fabricantes europeus de equipamentos de telecomunicações, Nokia e Ericsson, caso os membros da União Europeia sigam EUA e do Reino Unido e impeçam a chinesa Huawei de operar as redes 5G na região, afirmam pessoas familiarizado com o assunto.

O Ministério do Comércio da China está ponderando sobre os controles de exportação que impediriam a Nokia e a Ericsson de enviar produtos fabricados na China para outros países, disseram as fontes.

Na semana passada, o Reino Unido, que deixou a UE no início deste ano, ordenou que suas operadoras de celular parassem de comprar equipamentos Huawei 5G até o final de 2020 e removessem os equipamentos Huawei 5G de suas redes até o final de 2027.

A UE não proibiu a Huawei, mas adotou uma postura mais cautelosa em janeiro, divulgando recomendações de segurança cibernética 5G que os Estados-membros poderiam adotar voluntariamente para restringir a presença da Huawei em cada país. Espera-se publicar em breve um relatório detalhando como seus 27 Estados membros os adotaram.

O Ministério do Comércio Chinês disse na quinta-feira passada que o país tomará as medidas necessárias para proteger os direitos legítimos das empresas chinesas, em resposta à recente proibição da Huawei pelo governo britânico.