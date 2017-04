Cecília, de 19 anos, que vivia no zoológico de Mendoza, na Argentina, deve chegar nesta quarta-feira, 5, ao Santuário de Grandes Primatas de Sorocaba (SP). É a primeira chimpanzé beneficiada por um habeas corpus, que a libertou de um cativeiro precário e permitiu a viagem. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários