Chile: Piñera assume Presidência hoje com promessa de reativar economia do país

O conservador Sebastian Piñera retorna neste domingo à presidência do Chile, prometendo reativar a economia do país, que desacelerou durante o governo da líder de centro-esquerda, Michelle Bachelet.

O empresário bilionário priorizou o crescimento, que foi em média de 5,3% ao ano, durante o seu primeiro período frente á Presidência de 2010 a 2014. Ele foi auxiliado por políticas favoráveis ás empresas, aumento dos preços do cobre, principal produto de exportação, e um enorme esforço de reconstrução após um terremoto de magnitude 8,8 que atingiu o país pouco antes de assumir o cargo.

Uma queda nos preços do cobre ajudou a agravar o segundo mandato de Bachelet como presidente, com a economia em queda durante os anos de 2014 e 2015.

Piñera, cujo primeiro mandato acabou com 20 anos de governos esquerdistas, disse que espera trabalhar com rivais de centro-esquerda para alcançar seus objetivos, mas também enfrenta um desafio de reunir sua própria coalizão, considerada frágil em alguns momentos. Fonte: Associated Press.