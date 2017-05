Chile: governo quer apresentar em julho projeto de reforma em sistema de pensões

O governo do Chile prevê ter pronto em julho um prometido projeto de reforma do criticado sistema de pensões do país, disse o ministro da Fazenda, Rodrigo Valdés, segundo publicações da imprensa local neste domingo. As informações são da agência Reuters.

A presidente socialista Michelle Bachelet havia anunciado, em abril, alguns pontos da proposta, que inclui elevar cobranças e a administração dos fundos por uma entidade estatal.

"As equipes estão trabalhando para em julho termos o projeto", disse Valdés em uma entrevista à rádio local Cooperativa.

O ministro disse que devem ser consultados alguns advogados e economistas por tratar-se de um tema "muito técnico e muito complexo legalmente".

O projeto de reforma recebeu críticas dos empresários e de associações civis que exigem o fim do atual modelo de administração das pensões.

