Com intuito de ser a primeira conta digital brasileira focada em pequenas e médias empresas, chega ao mercado no dia 10 de agosto o PJBank (www.pjbank.com.br). A fintech disponibilizará serviços financeiros digitais com a proposta de oferecer agilidade e simplicidade nos processos do dia a dia por meio da integração da conta digital ao software de gestão. Com lançamento oficial marcado para o evento Superlógica Xperience, o PJBank já está disponível para beta testers. Os interessados podem se inscrever no site do serviço.

O PJBank tem entre seus sócios os controladores da Superlógica, uma das líderes nacionais em software de gestão com mais de 4.000 pequenas e médias empresas clientes, e da Brasil Pré-Pagos, uma das maiores emissoras de cartões pré-pagos do mundo.

De acordo com Carlos Cêra, sócio e CEO do PJBank, os setores bancário e financeiro vêm passando por uma revolução com a chegada das fintechs, mas ainda são poucos os serviços financeiros focados em ajudar as pequenas e médias empresas em seus desafios diários.

Cêra ressalta que a conta digital terá na simplificação do processo de recebimento e na integração com os principais softwares de gestão disponíveis no mercado dois de seus diferenciais. A meta da empresa é atingir a marca de 15 mil clientes ativos no primeiro ano.

“Ter eficiência no recebimento é fundamental para o sucesso de qualquer negócio. O PJBank permitirá que a pequena empresa emita boletos que serão cobrados apenas na liquidação ou ofereça a possibilidade de pagamento no cartão de crédito”, afirma.

“Além disso, toda a movimentação realizada na conta digital será automaticamente registrada no software de gestão. Essa integração elimina a conciliação bancária, que normalmente é um processo complicado para qualquer empresa”, completa.

Como funciona

O PJBank oferecerá aos clientes uma conta digital, com a qual a empresa poderá receber de seus clientes por meio de boleto e cartão, de forma simples e com tarifas menores que as praticadas pelo mercado. O cliente poderá pagar contas e funcionários, realizar saques, transferência e também contará com um cartão de crédito para fazer compras. Acessará todas as informações e fará suas movimentações por meio do aplicativo PJBank.

Outros benefícios do PJBank são proteção contra fraude, processos automatizados de remessa e retorno e número ilimitado de cartões corporativos para os funcionários.

