Circuito Águasom homenageia Helena Meirelles

O Circuito Águasom traz a sonoridade e poesia de nossos rios embalados na voz marcante de Guga Borba. O espetáculo traz a Mundo Novo canções autorais que reúnem interpretações que levam ao universo artístico e ao patrimônio ecológico sul-mato-grossense. O evento é de graça e acontece no próximo dia 30/08 (quarta-feira) às 20h30 no Anfiteatro da UEMS. A saudosa Helena Meirelles será homenageada na apresentação. O projeto conta com recursos do Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS) e o apoio da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Guga terá ao seu lado no palco do Circuito Águasom uma banda de excelentes instrumentistas: Alexander Cavalheri (teclados), Adriel Santos (bateria), Leandro Perez (guitarra) e Marcos Paulo Guedes (baixo). O trabalho autoral de Guga Borba é de fácil acesso na internet, com 92 de suas músicas disponíveis para download gratuito. Seu último álbum, “7º Satélite”, lançado em 2015, ganhou o Prêmio Palco MP3 – Mais Acessado Folk e superou as duas centenas de milhares de acessos. Com 25 anos de carreira, Guga está entre os principais artistas de Mato Grosso do Sul da atualidade.

O músico iniciou sua trajetória nas bandas Inverno Russo, Belladona e Naip. Com o duo Filho dos Livres, ao lado de Guilherme Cruz, emplacou o hit de “Meu Carnaval” e vem conquistando uma legião de fãs. Guga Borba também integra o Clube do Litoral Central e desenvolve outros trabalhos, como o Ladaia, com o parceiro Leandro Perez e o tecladista Alexander Cavalheri.

Veja Também

Comentários