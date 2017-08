Chefe militar dos EUA diz que permitir ataque norte-coreano seria inimaginável

O líder máximo das Forças Armadas dos Estados Unidos disse nesta quinta-feira que uma solução militar para a ameaça de míssil da Coreia do Norte seria "horrível", mas permitir que Pyongyang desenvolva a capacidade de lançar um ataque nuclear em território dos Estados Unidos é "inimaginável".

O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas dos Estados Unidos, general Joseph Dunford, disse a jornalistas em Pequim, na China, que o presidente Donald Trump "nos disse para desenvolver opções militares viáveis e isso é exatamente o que estamos fazendo".

A declaração de Dunford foi feita quando perguntado sobre o comentário do estrategista-chefe do governo, Steve Bannon, que disse não haver solução militar para a ameaça apresentada pela Coreia Norte. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários