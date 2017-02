Chefe do Pentágono diz que vai refletir sobre o aumento de tropas no Afeganistão

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse que em breve vai tomar algumas decisões sobre um possível aumento do número de soldados americanos no Afeganistão e se os números devem ser baseados nas exigências do exército, em vez de limites preestabelecidos.

Mattis disse que falou por horas com o comandante do exército no Afeganistão, o general John Nicholson. O chefe do Pentágono afirmou que vai refletir e então enviar recomendações à Casa Branca, acrescentando que o presidente Donald Trump está aberto aos seus conselhos.

No começo do mês, Nicholson disse ao Comitê de Serviços Armados do Senado que ele precisa de mais alguns milhares de soldados para treinar as tropas afegãs. Fonte: Associated Press.

