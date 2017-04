Chefe do departamento de veteranos diz que reforma é prioridade de Trump

O chefe do Departamento de Assuntos de Veteranos dos Estados Unidos, David Shulkin, disse que o governo de Donald Trump vai avançar com grandes mudanças no departamento, embora ele tenha ponderado que o congelamento de contratações do presidente prejudicou a agência no curto prazo.

Shulkin afirmou que a eleição do presidente Trump colocou o departamento no topo da lista de prioridades das agências federais. "Eu acho que a grande mudança está no governo e em quem é o presidente", disse. "O presidente tornou a reforma do departamento uma alta prioridade", completou.

O orçamento do Departamento para Assuntos de Veteranos deve aumentar 6% em 2018, caso o congresso aprove a proposta de Trump. Fonte: Dow Jones Newswires.

