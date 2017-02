Chefe de orçamento da UE quer parte de receita de membros com petróleo

O chefe da Comissão de Orçamento da União Europeia, Guenther Oettinger, sugeriu que os países que fazem do bloco guardassem, no futuro, uma fatia de suas receitas com petróleo para ajudar nas finanças da UE.

O alemão, que deu a declaração em uma entrevista a um jornal de seu país, disse que vale pena considerar destinar uma "pequena parte" das receitas com petróleo para o bloco, "talvez 1 ou 2% por litro".

Ele argumentou que isto permitiria a países como a Alemanha reduzir suas contribuições diretas para o orçamento do bloco e usar o dinheiro economizado a partir desta medida para implementar cortes de impostos internamente.

Oettinger também sugeriu que o dinheiro obtido por meio do aumento no custo dos certificados de comércio de emissões de dióxido de carbono poderia ser destinado à UE. Fonte: Associated Press.

