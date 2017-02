Chefe da diplomacia da UE se reunirá com secretário de Estado dos EUA

A alta representante da União Européia (UE), para negócios estrangeiros e vice-presidente da Comissão Européia, Federica Mogherini se reúne nesta qninta e sexta-feiras (9 e10) com o secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson em Washington D.C.

De acordo com comunicado divulgado hoje (8) pela UE, além da reunião com Tillerson, a chefe-da diplomacia do bloco terá agendas com conselheiros de Segurança Nacional e senadores americanos, entre eles o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, Bob Corker.

Em declarações à imprensa europeia, Mogherini antecipou que quer iniciar um diálogo com a gestão Trump em temas como o processo de paz entre Israel e Palestina, o acordo nuclear do Irã, as sanções à Rússia e a situação na Ucrânia.

Com relação aos assentamentos em Israel, o presidente Donald Trump afirmou na semana passada que, apesar de ser um aliado do governo israelense e apoiar o atual primeiro-ministro Benjamim Netanyahu, considerava a construção de novos assentamentos judeus em áreas palestinas como uma alternativa “que poderia não ser útil” para conquistar paz entre as duas nações.

Trump disse que embora os novos assentamentos não sejam um impedimento para paz, eles podem não ajudar no processo.

