ChapadÃ£o do Sul, Ribas do Rio Pardo e Rio Verde realizam prÃ©-seleÃ§Ã£o do Lote Urbanizado

Campo Grande (MS) – Famílias que moram nos municípios de Chapadão do Sul, Ribas do Rio Pardo e Rio Verde de Mato Grosso e se inscreveram no Sistema de Inscrição da Agência de Habitação popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) serão pré-selecionadas para o projeto Lote Urbanizado. O processo seletivo será realizado nesta quinta-feira (9) na sede da Agência com a participação das Prefeituras Municipais.

Após a publicação da lista dos pré-selecionados no site da Agehab e dos Municípios, a população terá cinco dias úteis para contestar a relação das famílias pré-selecionadas conforme os critérios do projeto Lote Urbanizado.

Posteriormente a esse prazo, os técnicos municipais irão entrar em contato com as famílias pré-selecionadas e recolher as documentações devidas e encaminhar uma cópia para o Setor de Seleção da Agehab.

As famílias que estiverem de acordo com os critérios irão assinar um Termo de Ciência e apresentar no período de 30 dias a Nota Fiscal referente a compra dos materiais de construção civil (tijolos e cimentos) referente a 1ª fase do projeto. Somente após essa comprovação que a família será aprovada na seleção.

Serviço

Pré-seleção de Ribas do Rio Pardo

Horário: 08 horas

Pré-seleção de Rio Verde de MT

Horário: 10 horas

Pré-seleção de Chapadão do Sul

Horário: 14 horas

Viviane Martins, Comunicação da Sehab.

