Chapa de oposição vence eleição para nova diretoria de federação de servidores

Da Redação com Assessoria

A posse acontece no dia 17 de outubro - Foto: Divulgação

Encabeçando chapa de oposição, a servidora Lilian Fernandes foi eleita na sexta-feira passada (4), presidente da Feserp/MS (Federação Sindical dos Servidores Públicos Estaduais e Municipais do Estado de Mato Grosso do Sul). Ela vai ficar à frente da entidade em mandato de cinco anos, de 2019 a 2024. A posse acontece no dia 17 de outubro.

A eleição foi realizada no Hotel Vale Verde, em Campo Grande, e tiveram direitos a voto representantes dos sindicatos estaduais e municipais filiados à Federação. Lilian Fernandes concorreu pela chapa “Federação forte e de luta”, enquanto que sua adversária, a presidente do sindicato municipal dos servidores de Ivinhema Irene Jesus dos Santos, encabeçou a chapa “União, força e trabalho”.

Chapa vitoriosa

Fundada por Rudney Vera de Carvalho, já falecido, a Feserp representa os servidores estaduais e municipais do Estado. A exceção é apenas com relação aos professores e administrativos da Educação, filiados à Fetems.

“Nossa eleição representa a retomada das lutas históricas da Feserp em favor dos servidores públicos”, disse Lilian Fernandes logo após ser anunciado o resultado.