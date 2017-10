Chapa 1 vence eleições do CRO-MS com 57% dos votos

Eleições no CRO / Divulgação

Com 57.34% votos, a Chapa 1 foi declarada a vencedora do pleito ao receber 1.082 votos. A Chapa 2 recebeu 805 votos nesse segundo turno (42,66%). Ainda foram computados 87 votos brancos e nulos. Ao todo foram registrados 1.974 votos nesse segundo turno.

Os cirurgiões-dentistas aptos a votar puderam comparecer às urnas na sede do Conselho em Campo Grande e na Delegacia Regional de Dourados. O Conselho recebeu votos por correspondência até esta quinta-feira, 5.

Todo o processo ocorreu dentro da normalidade, com a lisura exigida em um pleito eleitoral e respeitando todas as normativas e decisões judiciais. O CRO-MS não registrou nenhuma intercorrência durante a votação, tendo chapas e eleitores respeitado a ordem para a boa realização do processo.

Confira a composição da chapa vencedora:

Efetivos:

José Wilson Capdeville Bastos CRO-MS 1080

Mariam Kodjaoglanian Di Giorgio CRO-MS 244

Robson Ajala Lins CRO-MS 475

Hamilton Rodrigues dos Santos CRO-MS 640

Silvania da Silva Silvestre Cabral CRO-MS 754

Suplentes:

Carlos Eduardo Ito CRO-MS 576

Dirceu Migueis Jr. CRO-MS 3248

Maisa Okama CRO-MS 2091

Norberto Fabri Jr. CRO-MS 2310

Tânia Chaves CRO-MS 1426

