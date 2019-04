Chanceleres de países do G7 estão reunidos na França

Coreia do Norte, Irã e segurança cibernética são os principais temas a serem discutidos na reunião de dois dias do G7 (o grupo dos sete países mais ricos), que teve início nessa sexta-feira (5) no balneário de Dinard, banhado pelo Oceano Atlântico.



O chanceler francês, Jean-Yves Le Drian, disse que a reunião será uma oportunidade especial para responder a preocupações das pessoas sobre a paz e a segurança global.



O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, não participa do evento,sendo representado pelo seu vice, John J. Sullivan. Não se sabe o motivo da ausência de Pompeo. Observadores afirmam que o fato reflete a intenção da administração Trump de menosprezar a importância do encontro do G7.



O ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Taro Kono, deve abordar, como principal tema, a iniciativa chinesa denominada "Cinturão e Rota". Ele espera confirmar a cooperação com outros integrantes do G7 para lidar com atividades marítimas da China, assim como suas práticas envolvendo direitos de propriedade intelectual.



Kono espera também reafirmar a importância de manter a pressão sobre a Coreia do Norte para a desnuclearização do país. Ele pedirá o apoio do G7 para resolver, o quanto antes, a questão dos sequestros de cidadãos japoneses pela Coreia do Norte.



*Com informações da NHK (emissora pública de televisão do Japão)