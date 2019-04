Chanceler retira Sérgio Amaral da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, removeu o embaixador Sérgio Silva do Amaral da Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, e o transferiu para o Escritório de Representação em São Paulo. A decisão consta de portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU). O documento não indica quem substituirá Amaral na embaixada em Washington.

A saída de Amaral é a primeira de uma série que deverá ocorrer daqui para frente em postos-chave do País pelo mundo.

No mês passado, o presidente Jair Bolsonaro disse que pretende trocar cerca de 15 representações diplomáticas do Brasil, incluindo países como Estados Unidos e França. Bolsonaro quer fazer as mudanças para "melhorar sua imagem no exterior".

Em outra portaria, o chanceler também transfere o embaixador Douglas Wanderley de Vasconcellos da Embaixada do Brasil em Basseterre (capital de São Cristóvão e Neves, no Caribe) para a Secretaria de Estado.