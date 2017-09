Chanceler dominicano confirma reunião entre governo venezuelano e oposição

O chanceler da República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado, afirmou na segunda-feira (25) que "nesta semana" acontecerá no país um novo encontro entre o governo venezuelano e a oposição desse país. A informação é da Agência EFE.

Vargas, no entanto, não confirmou se essa reunião ocorrerá na quarta-feira, tal como afirmou o presidente dominicano, Danilo Medina, há 10 dias, ao final das primeiras conversas entre ambos lados em Santo Domingo.

"Os detalhes estão sendo finalizados, não há data fixa, mas existe interesse, vontade e necessidade de concluir este tema tão difícil que atravessa o país venezuelano", disse o chanceler a jornalistas.

Vargas assegurou que o fato de que se estejam finalizando os detalhes com relação a "alguns temas" do programa de conversas impede de determinar a data exata do reinício das conversas, mas garantiu que ocorrerá "esta semana" na República Dominicana.

Na semana passada, representantes do governo venezuelano e da oposição se reuniram na República Dominicana, em encontros que o antichavismo qualificou de "exploratórios", enquanto o oficialismo sustenta que representam um diálogo formal e claro.

No sábado passado, chanceleres de 12 países da América apoiaram as aproximações entre o governo da Venezuela e a oposição, com a mediação da República Dominicana, mas assinalaram que devem desenvolver-se com acompanhamento internacional, "boa fé, objetivos e prazos claros".

Os países participantes nessa iniciativa são Brasil, Argentina, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru.

