Chanceler Angela Merkel vota, em busca de quarto mandato na Alemanha

Berlim, 24 (AE) - A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, busca neste domingo um quarto mandato no comando do país. Merkel votou em uma seção eleitoral perto da sua casa, no bairro Mitte, em Berlim.

A chanceler e o marido dela, Joachim Sauer, foram cercados por dezenas de repórteres enquanto iam votar neste domingo. O casal sorriu e acenou a pessoas próximas.

O bloco conservador da chanceler aparecia com uma vantagem razoável nas pesquisas. Na última semana, as sondagens mostravam que o bloco de Merkel liderava com entre 34% e 37% de apoio, seguido pelo Partido Social Democrata (SPD), com 21% a 22%. As primeiras pesquisas de boca de urna devem ser divulgadas após o fim do horário de votação, às 13 horas (de Brasília).

Além da provável vitória de Merkel, há a expectativa para se saber se o Alternativa para a Alemanha, um partido de extrema-direita, conseguirá chegar ao Parlamento. Caso confirme o prognosticado pelas pesquisas, o Alternativa para a Alemanha será a primeira sigla de extrema-direita no Legislativo alemão em 60 anos. O partido aparece com entre 10% e 13% de apoio nas pesquisas e realizou uma campanha dominada por slogans hostis contra os mais de 1 milhão de imigrantes, em sua maioria muçulmanos, que chegaram ao país nos últimos dois anos. O Alternativa para a Alemanha espera avançar sobre conservadores que no passado votaram em Merkel, mas não gostam da política do governo receptiva aos imigrantes e refugiados.

Merkel comanda o conservador Partido Democrata Cristão, que tem como aliado a União Social Cristã, presente apenas na Baviera. Nos últimos quatro anos, ambos têm governado junto com o SPD, em uma "grande coalizão". Muitos especialistas sugerem que a coalizão obterá nova maioria neste domingo, mas várias diferentes combinações de siglas poderiam surgir na próxima administração.

Estão aptos a votar 61,5 milhões de alemães. Há ainda a expectativa de que o Partido Verde, o Partido Democrático Livre e A Esquerda consigam chegar ao Parlamento, já que aparecem com entre 8% e 11% das intenções de voto. A cláusula de barreira no país é de 5%. Fonte: Associated Press.

