Chanceler alemã diz que ataque dos EUA na Síria é "compreensível"

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse hoje que os ataques com mísseis lançados pelos EUA contra uma base aérea na Síria no fim da noite de ontem são "compreensíveis", levando-se em consideração o sofrimento dos civis sírios.

"Diante da dimensão dos crimes de guerra, do sofrimento de pessoas inocentes e da obstrução no Conselho de Segurança das Nações Unidas, o ataque dos EUA é compreensível", disse Merkel a uma plateia de voluntários para prestação de serviços a refugiados, em Berlim.

Fontes de inteligência acreditam que a base aérea atingida pelo EUA teria sido usada por forças do governo sírio para lançar o ataque químico da última terça-feira.

Segundo Merkel, o ataque dos EUA foi "limitado e direcionado" e é necessário encontrar uma solução política para o conflito na Síria.

"É importante fazer todos os esforços nas conversas políticas no Conselho de Segurança e em Genebra para garantir uma transição política na Síria e o fim democrático do regime (do presidente sírio, Bashar) al-Assad", disse Merkel. Fonte: Dow Jones Newswires.

