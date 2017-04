Chamada de trabalhos para Semana de Letras da Uems, de Jardim, termina dia 8 de maio

Dourados (MS) – Termina no dia 8 de maio, o período de inscrições para submissão de trabalhos (comunicações, minicursos e pôsteres) na VII Semana de Letras da unidade de Jardim, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Com o tema “Ensino e pesquisa na área de Letras: desafios e perspectivas”, a programação da Semana traz conferências, mesas redondas, minicursos, comunicações e pôsteres.

A conferência de abertura será sobre “Tecnologia Educacional e Educação Linguística Crítica: perspectivas e problematizações em tempos de mobilidade e reflexividade”, sob ministração da professora Drª Cláudia Hilsdorf Rocha (Unicamp/Fundect).

Na terça-feira (06/06), o evento terá duas mesas redondas de discussões. A primeira será um bate papo com escritores: Alberto Pucheu (Fundect) falará sobre “Para que poetas em tempo de terrorismos?”; e Fernanda Ebling (Arrebol Coletivo), sobre “Tirar os rabiscos da gaveta e se (re)escrever em folhas recicladas: como ser escritora, editora e produtora de livros”.

A Mesa dois abordará o tema: “O que acontece quando trazemos perspectivas multi-inter-trans-culturais na formação de professores de línguas/linguagens? Foco na imigração recente no Brasil pelas mídias”, ministrada pela docente Drª Nara Hiroko Takaki (UFMS – Campo Grande); e a professora Me. Ágata Cristina Kaiser, da Universidade Nacional de Córdoba, Argentina, falará sobre “O leitor em frente ao espelho: reflexo e distorção da leitura literária”.

A noite da quarta-feira (07/06) será aberta pela conferência “O texto científico na academia: percursos necessários”, ministrada pela professora Drª Arlinda Cantero Dorsa (UCDB). Logo após, a mesa redonda discutirá sobre: “Prosa contemporânea e possibilidades de resistência” – Prof. Dr. Volmir Cardoso Pereira (Uems – Campo Grande); e “Negatividade e resistência na poesia brasileira contemporânea” – Prof. Dr. Daniel Abrão (Uems – Campo Grande) e Prof. Me. Paulo Eduardo Benites de Moraes (Uems – Jardim).

“Centopeia poética: a tradição satírica luso brasileira e a obra de José Joaquim Correia de Almeida (1854-1905)” é o tema da conferência da noite da quinta-feira (08/06), que será proferida pelo professor Me. Ednaldo Candido Moreira Gomes (UNIFESSPA/Fundect). A mesa redonda da noite será composta pelos professores da Uems de Campo Grande, Dr. Ruberval Franco Maciel e Drª Adriana Lúcia de Escobar Chaves de Barros.

A Conferência de encerramento do evento, no dia 09 de junho, ficará por conta da professora Drª Kelcilene Grácia-Rodrigues, da UFMS de Três Lagoas. As inscrições de participantes, sem submissão de trabalhos, com desconto podem ser feitas até 15 de maio e sem desconto de 16 de maio a 5 de junho.

Para mais informações, acesse aqui.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

