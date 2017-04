Chacina em Osasco deixa quatro homens mortos na madrugada

Quatro homens foram assassinados no Jardim Conceição, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo, na madrugada desta terça-feira, 11. Segundo a Polícia Militar (PM), o primeiro ataque aconteceu na Rua Orlando Torres, onde três pessoas, identificadas como Rogério, Osias e Fernando, estavam na via pública quando foram surpreendidas por indivíduos que estavam em um Fox de cor prata e efetuaram disparos de arma de fogo contra as vítimas. Os bandidos conseguiram fugir do local. Rogério e Osias morreram no local.

Fernando foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Osasco, mas também não resistiu aos ferimentos.

A segunda ocorrência aconteceu minutos depois na Avenida Victor Civita, também no bairro Jardim Conceição. Duas vítimas, identificadas como Calil e Danilo, foram feridas por disparo de armas de fogo também por homens que estavam em um Fox prata, de acordo com a Polícia Militar. Eles foram encaminhados ao Hospital Regional de Osasco. Danilo morreu, e Calil permanece internado em estado grave.

Ambas as ocorrências foram registradas às 2h20.

A Polícia Civil de Osasco informa que o Setor de Homicídios da Seccional instaurou inquérito policial para apurar a morte dos quatro homens: dois de 35, um de 20 e outro de 21 anos de idade, na madrugada desta terça. Até o momento, não há indícios de que estas ocorrências estejam relacionadas à casos anteriores. As investigações vão apurar os motivos dos crimes.

Nas redes sociais, moradores do Jardim Conceição, em Osasco, relatam o medo.

Outros ataques

Há uma semana, no dia 4 de abril, dois jovens foram mortos da mesma forma quando quatro homens encapuzados desceram de um veículo e atiraram contra as vítimas em Osasco.

Com relação a outro crime que aconteceu no dia 2 de abril, o policial baleado permanece internado no Hospital Regional do município.

