Chacina deixa seis mortos em zona rural do Rio Grande do Norte

Bandidos executaram cinco homens e uma mulher na noite desta terça-feira (16), na zona rural da cidade de Serra do Mel, região oeste do Rio Grande do Norte, a cerca de 250 quilômetros da capital potiguar, Natal.

Segundo a Polícia Civil, ao menos quatro homens armados entraram na casa onde as vítimas e outras duas pessoas que escaparam do ataque com vida estavam reunidas e começaram a disparar. Além das seis vítimas fatais, um adolescente foi baleado e socorrido pelos policiais militares que atenderam a ocorrência. A outra pessoa que estava junto com o grupo conseguiu fugir enquanto os criminosos rendiam as outras vítimas.

A Polícia Civil já está investigando os homicídios, mas ainda não deteve nenhum suspeito, nem tem pistas que revelem o motivo da ação. A investigação está a cargo do delegado Antonio Caetano Baumann de Azevedo, titular da 2ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró.

Segundo dados divulgados pelo Observatório da Violência Letal Intencional no Rio Grande do Norte (Obvio), pelo menos 936 assassinatos já foram registrados no Rio Grande do Norte desde o início do ano.

