Chacina deixa quatro mortos e um ferido em São Paulo

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após serem atingidas por disparo de arma de fogo na Rua Gervásio Leite Rebelo, no Jardim Peri, zona norte da capital paulista. O crime ocorreu na noite de (6).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, policiais militares foram acionados para a ocorrência de homicídio e, no local, encontraram as pessoas feridas. Quatro delas morreram no local e outra foi socorrida para o Pronto-Socorro.

A ocorrência foi registrada no 72º Distrito Policial, na Vila Penteado, e encaminhada ao Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga o caso.