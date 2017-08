Controladoria da Capital assina termo de cooperação com a CGM de São Paulo

Com o objetivo de desenvolver projetos e ações que visam contribuir na prevenção e combate à corrupção, a Controladoria-Geral de Campo Grande assinou um acordo de cooperação com a Controladoria-Geral do município de São Paulo.

Os órgãos poderão atuar conjuntamente em eventos que promovam a transparência e a ética, proporcionando à sociedade maior participação no controle dos gastos públicos e no desempenho da atividade administrativa.

“A Controladoria-Geral do município de São Paulo possui uma vasta experiência, principalmente no que diz respeito ao controle interno, atuando e promovendo ações focadas no combate à corrupção”, destaca o secretário da CGM do município Evandro Bandeira.

A parceria proporciona apoio mútuo na elaboração e distribuição de materiais didáticos destinados à população, estimulando, assim, ações de controle social e o fortalecimento da gestão pública.

O acordo, que tem vigência de sessenta meses, ainda prevê o intercâmbio entre os servidores dos dois municípios com o intuito de compartilhar conhecimentos e informações técnicas relativas às áreas de auditoria e fiscalização, correição e ouvidoria.

Segundo o secretário Evandro Bandeira, as atividades conjuntas devem complementar as ações desenvolvidas pelos dois órgãos, além de auxiliar no crescimento profissional do servidor.

Entre as funções da CGM, conforme previsto na Lei n. 5.793, de 3 de janeiro, está a de contribuir para o controle social, fomentar as boas práticas de governança pública com destaque para a prevenção da corrupção e incremento da transparência pública.

