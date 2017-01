CGE retira estado de atenção para alagamentos na capital paulista

Terminou às 15h10 o estado de atenção para alagamentos na capital paulista devido às chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

O estado de atenção, que chegou a atingir as zonas norte, oeste, leste, central e sudeste, é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada à forte).

Imagens do radar meteorológico mostram precipitação fraca nas zonas leste e norte. Conforme previsão dos meteorologistas do CGE, o sábado (21) segue com tempo instável, com chuvas que podem atuar em outras regiões da cidade, com potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios. A temperatura é de 20,7ºC em média.

Próximos dias

O CGE divulgou que o tempo segue instável no domingo (22). Pela manhã devem ocorrer períodos de melhoria com pequenas aberturas de sol, no entanto, áreas de instabilidade devem se formar e provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento à tarde. As chuvas persistem, mas com menor intensidade no período da noite. Mínima de 18°C ao amanhecer e máxima de 26°C à tarde.

Na segunda-feira (26), muitas nuvens e chuvas devem se concentrar entre a tarde e a noite. Há potencial para alagamentos e deslizamentos, segundo o CGE. Os termômetros oscilam entre 19°C e 26°C.

