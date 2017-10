CGE decreta estado de atenção para alagamento em toda a cidade de São Paulo

A capital paulista entrou em estado de atenção para alagamentos às 9h40 desta segunda-feira, dia 2, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), da Prefeitura de São Paulo. Áreas de instabilidade vindas do interior do estado já provocam chuva moderada a forte nos municípios a noroeste da capital, como Santana de Parnaíba, Cajamar e Pirapora do Bom Jesus

As precipitações chegam a São Paulo com intensidade moderada a forte, deslocando-se de noroeste para sudeste. São esperadas chuvas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento, que podem alcançar os 50km/h. Há risco para quedas de árvore.

