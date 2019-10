CET lança oficialmente Mapa Estratégico do Turismo de Mato Grosso do Sul 2019/2029

Campo Grande (MS) – O lançamento oficial do Mapa Estratégico do Turismo de Mato Grosso do Sul 2019/2029 foi um dos principais temas durante a 5ª Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Turismo-CET de 2019. A reunião aconteceu nesta última segunda-feira (30.9), em Campo Grande, e contou com a presença do Secretário de Estado de Gestão Estratégica (Segov), Eduardo Riedel.

“Sabemos que há necessidade de manter investimentos no turismo, na cultura e no esporte, pois são ferramentas extremamente estratégicas para o desenvolvimento do estado. Por isso parabenizo a decisão de fazer o mapa estratégico do turismo nesse formato extremamente moderno. É um instrumento de diretriz de trabalho eficaz para o turismo de Mato Grosso do Sul. Tenho que salientar que fiquei muito feliz com um dos temas, que é infraestrutura e acesso, pois é uma das prioridades do governo do estado”, pontua o secretário Eduardo Riedel.

O mapa estratégico, resultado de uma das primeiras iniciativas do CET e que será revisado anualmente, tem cinco eixos de atuação: Infraestrutura e Acesso, que tem como objetivo melhorar a infraestrutura e ampliar o acesso aos destinos de MS; Governança, que pretende promover a continuidade das políticas públicas do turismo do estado; Produto, que visa aumentar o fluxo de turistas através de experiências; e Promoção, que tem como meta atingir os diversos públicos com consistência e qualidade de informação, alinhados aos hábitos de consumo.

Mapa Estratégico do Turismo de MS 2019-2029

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, ressalta a construção conjunta do mapa estratégico do turismo. “Esse mapa é resultado de esforços de todos os integrantes do Conselho e será trabalhado de forma compartilhada. Queremos ser assertivos e por isso é um mapa bem sucinto, com apenas 4 eixos temáticos, quatro estratégias e quatorze ações para serem desenvolvidas num período de doze meses. Cada uma das entidades que compõe o CET será responsável por algumas das linhas de ação. Se em algum momento entendermos que precisamos revisar as estratégias ou linhas de ação, faremos isso anualmente”.

O Conselho Estadual do Turismo é um órgão consultivo e de articulação com as entidades executoras. “O desafio do CET é ser um Conselho inovador, propositivo, capaz de influenciar as políticas públicas do estado e é esse nosso propósito. Vamos trabalhar matrizes de encadeamento da atividade turística com entidades como Fiems, Sebrae e Fecomércio e isso vai nos ajudar a mesurar a importância do turismo como atividade econômica”.

Segundo o presidente do CET, Marcelo Mesquita, as ações trabalhadas apresentadas no mapa estratégico do turismo serão trabalhadas a curto prazo, mas visando os próximos dez anos. “Iremos trabalhar ao longo do ano cada um dos eixos de atuação, mas não posso deixar de falar que a infraestrutura é uma das nossas áreas permanentes, pois sem infraestrutura adequada podemos decepcionar nossos turistas que estão cada vez mais exigentes por conforto, segurança, boas estradas e bons aeroportos”.

Turismo e Cultura

A 5ª reunião do CET de 2019 abordou também temas como a rota cultural da Retirada da Laguna, apresentada pelo Tenente Coronel do Comando Militar do Oeste, Niedson de Carvalho de Mendonça, e o Festival América do Sul-Pantanal, apresentado pela diretora-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Mara Caseiro, que fala sobre a importância da integração entre os dois setores. “Precisamos unir turismo e cultura para que possamos trazer mais visitantes do Brasil e do mundo para o Mato Grosso do Sul e que eles possam conhecer toda a nossa riqueza”, finaliza.

Texto e fotos: Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fudtur)