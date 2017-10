CET faz mutirão para consertar semáforos na capital paulista

Pedestres encontraram dificuldade na manhã desta quinta-feira, 5, para atravessar a Rua Domingos de Morais, nas proximidades do Metrô Santa Cruz, na zona sul da cidade. O semáforo estava apagado e não havia auxílio de agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

"Os carros não deixam a gente atravessar. Não entendo o motivo de tantos semáforos quebrados. Já ouvi falar em roubos de fios, mas em todas as regiões temos problemas. O conserto deve ser rápido porque há risco de batida e atropelamento", questionou a estudante Bruna Oliveira.

A situação é recorrente em diversos bairros da cidade. Desde o início do ano, motoristas e pedestres se queixam dos semáforos quebrados.

A CET informa que iniciou nesta quinta-feira um mutirão para o conserto de semáforos na cidade. "Com a retomada dos contratos com as empresas vencedoras da licitação, as equipes de manutenção estarão em vias das zonas leste, sul e norte da capital, trabalhando para restabelecer o pleno funcionamento dos equipamentos", reforçou a nota.

Este mutirão de manutenção com as empresas contratadas vai contemplar inicialmente a Radial Leste e as Avenidas Marechal Tito, Senador Teotônio Vilela e Raimundo Pereira de Magalhães.

"A escolha desses locais levou em consideração a importância viária dos corredores para a fluidez do trânsito e a segurança dos usuários, principalmente os mais frágeis (pedestres e ciclistas). Nos próximos dias, outros cruzamentos também serão contemplados pelas equipes de manutenção semafórica", finalizou a nota.

Relembre

Semáforos da capital paulista permanecem quebrados diante de incertezas com relação aos contratos envolvendo as empresas de manutenção. O semáforo na Avenida Inajar de Souza, na altura do número 1.200, na zona norte, continua apagado. "Voltou a funcionar por um dia apenas. E é ruim porque fica perto de uma UBS (Unidade Básica de Saúde)", disseram os moradores da região.

Além da chuva, o furto de cabos prejudica o funcionamento dos semáforos em ruas e avenidas da capital paulista. Na Avenida Dr. Abraão Ribeiro, na Barra Funda, na zona oeste da cidade, agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) ficam posicionados em frente ao Fórum Criminal para auxiliar motoristas e pedestres.

