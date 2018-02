Cervejaria AB InBev e ONU assinam parceria inédita para melhorar segurança no trânsito

Os acidentes de trânsito são a nona principal causa de morte em todo o mundo e, entre os jovens de 15 a 29 anos (OMS, 2015), são a primeira - Foto: Flickr

Hoje, em Genebra, na Suíça, o CEO da cervejaria AB Inbev, Carlos Brito, e o secretário-geral adjunto das Nações Unidas e diretor executivo do Instituto das Nações Unidas para Treinamento e Pesquisa (Unitar), Nikhil Seth, assinam parceria inédita público-privada para melhorar a segurança no trânsito.

Os acidentes de trânsito são a nona principal causa de morte em todo o mundo e, entre os jovens de 15 a 29 anos (OMS, 2015), são a primeira. Por ano, eles são responsáveis por mais de 1,2 milhão de fatalidades. No Brasil, o cenário também é alarmante. Os acidentes de trânsito representam a segunda maior causa de morte evitável. Em 2015, o País registrou mais de 39,3 mil óbitos por acidente de trânsito, segundo o último Retrato da Segurança Viária, publicado pela Ambev e pela FALCONI.

Para contribuir com a redução das mortes e lesões no trânsito, o Unitar e a AB InBev juntam forças para implementar uma iniciativa global de conscientização pública e criar projetos com governos e parceiros locais. A ideia é reunir líderes em todos os setores para compartilhar as melhores práticas e implementar abordagens holísticas baseadas em evidências que melhorem a segurança viária. As atividades incluirão conferências, oficinas de treinamento e intervenções específicas em países com taxas de mortalidade mais altas devido ao tráfego.

Por meio da parceria, será possível ainda replicar globalmente iniciativas que já apresentam bons resultados como o Infosiga-SP, Sistema de Gerenciamento de Informações de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo feito em parceria com o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito. O projeto consiste em uma ferramenta de inteligência que fornece dados precisos e atualizados mensalmente sobre a situação das fatalidades decorrentes de acidentes de trânsito de cada localidade.

Liderado pela Ambev, e com uma metodologia exclusiva de cruzamento de dados de diversas fontes, o Infosiga se tornou uma importante ferramenta para identificar perfis e locais de risco no trânsito para, então, auxiliar na elaboração de iniciativas para prevenção de acidentes. Já são 64 cidades no estado com ações do tipo e 496 vidas salvas, com a taxa de fatalidade diminuindo 13% de 2015 para 2017.

"O setor privado deve desempenhar um papel fundamental na implementação de medidas para melhorar o trânsito. As parcerias são essenciais. Desde a concepção de códigos de segurança viária, até a promoção da educação e a criação de inovações tecnológicas que promovam a mobilidade e reduzam os acidentes de trânsito. A segurança viária é uma responsabilidade coletiva.", afirma Nikhil Seth, secretário-geral adjunto das Nações Unidas e diretor executivo do Unitar.

"Todos vivemos neste planeta juntos. Dirigimos as mesmas estradas. Buscamos oportunidades para aproveitar as coisas boas da vida. Portanto, cabe a todos nós garantir vias mais seguras. Nossa colaboração com o Unitar é uma importante parceria público-privada para catalisar soluções e enfrentar a insegurança viária global. Essa iniciativa faz parte do nosso compromisso de abordar não só a segurança de nossas frotas, mas também trabalhar pelo bem-estar das comunidades onde vivemos e trabalhamos.", destaca Carlos Brito, CEO da AB InBev.