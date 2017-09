Associação dos Delegados é presidida pela primeira vez por uma mulher

A delegada de Polícia Civil Regina Márcia Rodrigues Mota assume nesta sexta-feira (1º) a presidência da ADEPOL-MS (Associação dos Delegados de Polícia de Mato Grosso do Sul). É a primeira mulher a ocupar o cargo, desde a fundação da entidade em 1980.



A Adepol representa 417 delegados de Polícia Civil e é uma das mais importantes entidades ligadas ao setor de segurança pública. O Mato Grosso do Sul tem 195 delegados na ativa, sendo que o quadro total é de 330 postos. Um déficit de 40,91%.



Regina Mota é delegada há 17 anos e iniciou a carreira policial como escrivã. Atuou na 1ª Delegacia de Polícia, Delegacia da Mulher, Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e na Depca (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente). Também ocupou cargos na administração superior, sendo corregedora-geral e delegada-geral adjunta. A eleição para presidência da Adepol-MS foi realizada no dia 15 de julho deste ano. O mandato é de dois anos.



Ainda fazem parte da diretoria Executiva da entidade: 1º Vice-Presidente Márcio Rogério Faria Custódio; 2º Vice-Presidente Lupérsio Degerone Lúcio; 1º Secretário Paulo Sérgio de Souza Lauretto; 2º Secretário Alexandra Maria Favaro; 1º Tesoureiro Marcelo Renato R. de Lima Alonso; 2º Tesoureiro Alexandre Amaral Evangelista.



O evento de posse será na sede da Adepol-MS, na Rua Dr. Robinson Benedito Maia, nº 321, Bairro Carandá Bosque, às 19h.

