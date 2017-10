Cerca de 70 brigadistas competem no 4°CIBECOP da Copasul

Competição tem por objetivo desenvolver o espirito prevencionista, evidenciar a importância da capacitação de pessoas dentro dos estabelecimentos para a primeira intervenção em possíveis emergências - Divulgação

No último sábado, dia 21, foi realizado o 4°CIBECOP – Competição Interna das Brigadas de Emergência da Copasu, organizado pelo setor de Segurança do Trabalho da cooperativa. Esta competição tem por objetivo desenvolver o espirito prevencionista, evidenciar a importância da capacitação de pessoas dentro dos estabelecimentos para a primeira intervenção em possíveis emergências, despertar o interesse pela segurança contra incêndio e pânico, aprimorando os conhecimentos a serem desempenhados nas situações de emergência e por consequencia a qualificação dos colaboradores brigadistas.

Neste ano, o 4°CIBECOP foi realizado em forma de circuito e contou com a parceria do 6° Subgrupamento do Bombeiro Militar de Naviraí. No primeiro circuito as provas realizadas eram: Prova da Piscina onde simula o resgate através da retirada de um objeto de dentro da piscina; Prova de Extintores onde o socorrista deveria utilizar o extintor de incêndio de acordo com a identificação da classe do incêndio e a correta utilização do extintor e Prova de Bomba Armar com o auxílio do caminhão ABT – Auto Bomba Tanque do Corpo de Bombeiros Militar.

O segundo circuito, as provas eram: Chave de Rauteck, onde o socorrista deveria retirar a vítima em estado inconsciente de dentro do veículo e levá-la até um local seguro para se realizar a prova do segundo circuito chamada APH – Atendimento Pré Hospitalar, onde o socorrista realiza o atendimento de primeiros socorros, que inclui a abordagem da vítima, com a realização de exames primários e secundários, identificação das lesões/fraturas, imobilização e transporte da vítima. E para finalizar foi realizado a prova de Cabo de Guerra.

O evento contou com a presença do Presidente da Copasul, Gervásio Kamitani que destacou a importância da competição para a realidade dentro e fora da Copasul, pois o aprendizado que é adquirido jamais é esquecido e pode-se utilizá-lo a qualquer momento.

No geral, participaram cerca de 70 colaboradores brigadistas representando todas as unidades da Copasul. As provas foram acompanhadas e avaliadas pelo Setor de Segurança do Trabalho e pelo Sargento Eliézio e Sargento Juliano do Corpo de Bombeiros Militar de Naviraí.

Confira abaixo a classificação geral do 4°CIBECOP:

1º LUGAR - Fecularia

2º LUGAR - Sede

3º LUGAR - Deodápolis

4º LUGAR - Unidades Externas (Novo H. do Sul, Dourados, Amandina e Nova Andradina)

5º LUGAR - Silos Naviraí (Silos Aeroporto, Caiuá, Itaquiraí)

6º LUGAR - Fiação

7º LUGAR - Maracaju