Cerca de 60% dos americanos apoiam intervenção militar contra Coreia do Norte

A maioria dos americanos apoia uma ação militar contra a Coreia do Norte se os esforços econômicos e diplomáticos falharem, de acordo com uma pesquisa realizada pelo instituto Gallup, em meio à crescente tensão sobre o programa de armas nucleares de Pyongyang e recentes lançamentos de mísseis.

A pesquisa feita com 1.022 americanos na semana passada mostrou que 58% são a favor de uma ação militar contra a Coreia do Norte se os Estados Unidos não conseguirem alcançar seus objetivos por meios mais pacíficos.

O apoio é significativamente maior do que uma pesquisa realizada em 2003, quando obteve 47%. No entanto, metade dos entrevistados ainda acredita que a situação pode ser resolvida com sanções e diplomacia. (Niviane Magalhães - niviane.magalhaes@estadao.com)

