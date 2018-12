Cerca de 450 policiais vão reforçar patrulhamento nas praias do Rio

Cerca de 450 policiais militares vão reforçar o patrulhamento na orla do Rio de Janeiro durante o verão. Os policiais vão atuar nas praias com o Batalhão de Áreas Turísticas Policiais do Batalhão de Áreas Turísticas, além do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e da unidade de Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom). A Operação Verão foi antecipada este ano e iniciada em outubro.

“Há um planejamento prévio para que a PM atue de forma a garantir a tranquilidade de quem frequenta as praias da cidade. O Rio é um estado com vocação turística e a praia é o nosso grande cartão de visita. Nosso intuito é assegurar que as pessoas desfrutem desta cidade da melhor forma possível”, disse a porta-voz da Polícia Militar, major Cláudia Lopes,

O esquema conta com apoio de um Carro de Comando Móvel baseado na Praia do Arpoador, na zona sul. A unidade recebe, em tempo real, imagens transmitidas pelo helicóptero do Grupamento Aeromóvel (GAM) e do circuito de câmeras do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC). A tecnologia agiliza o deslocamento de viaturas e policiais, quando necessário.