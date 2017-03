Cerca de 45 mil deixaram Mosul em um semana por causa dos conflitos, diz ONU

Cerca de 45 mil pessoas fugiram do conflito entre as forças do Iraque e militantes islâmicos no oeste de Mosul na semana passada, aumento de 22% em relação à semana anterior, informou nesta quarta-feira a Organização das Nações Unidas (ONU).

O escritório de ajuda humanitária da ONU disse que a última onda de fuga elevou o número total de pessoas deslocadas do oeste de Mosul para cerca de 135 mil. A ONU disse que a construção de campo de refugiados e a expansão do local estão "aceleradas para atender as necessidades".

Cerca de 330 mil pessoas foram deslocadas desde a operação para recapturar Mosul do Estado Islâmico começou em outubro. Destes, apenas 72 retornaram. Fonte: Associated Press

