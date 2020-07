Cerca de 3 mil pequenos empresários do MS devem se beneficiar com linhas de crédito emergenciais

Campo Grande (MS) – Já estão disponíveis, para micro e pequenos empresários de Mato Grosso do Sul, duas novas linhas de crédito emergenciais para enfrentamento aos impactos econômicos causados pela covid-19.

São recursos disponibilizados pelo FCO (Fundo Constitucional do Centro-Oeste) e do Pronampe (Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte). No FCO estão disponíveis R$ 204 milhões destinadas à empresas e cooperativas com faturamento inferior a R$ 90 milhões anuais, com teto de R$ 100 mil por beneficiário para custeio ou de R$ 200 mil para investimentos. A taxa de juros é de 2,5% ao ano, com 24 meses para pagamento e carência até dezembro de 2020.

Já no Pronampe o Banco do Brasil vai emprestar R$ 3,7 bilhões em todo o país e a estimativa é atender 180 mil micro e pequenos empresários. A linha é destinada a capital de giro para empresas que faturam até R$ 4,8 milhões por ano e o limite de financiamento é de até 30% da receita bruta de 2019 informada à Receita Federal.

Serão oito meses de carência e 28 meses para pagamento, com taxa de juros equivalente a Selic mais 1,25% ao ano. O que significa 3,5% ao ano considerando o valor atual da taxa básica de juros. Mato Grosso do Sul é piloto em contratação do Pronampe, com dois clientes que já tiveram o crédito liberado.

Empresários que aderirem ao Pronampe tem a obrigatoriedade da manutenção dos empregos.

