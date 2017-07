Cerca de 190 obras foram notificadas por irregularidades em fiscalização do Crea-MS

O Crea-MS encontrou 198 irregularidades, em mais de 60% de 318 obras obras ou reformas de construção civil vistoriadas no início deste mês em Campo Grande e também, em menor número, em outros tipos de ações como falta de extintor de incêndio em locais de acesso público; refrigeração adequada em supermercados etc. Dentre as principais irregularidades estão a falta de profissional técnico responsável, ausência de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e falta de placa de identificação.

A ação ocorreu em nove bairros da região sul e teve como foco postos de combustíveis, escolas, centros de saúde, supermercados, condomínios, igrejas e obras civis. De janeiro a junho deste ano foram constatadas 778 irregularidades 1.351 vistorias nas várias regiões da cidade. "Deste total, cerca de 30% não foram regularizadas no prazo concedido e receberam auto de infração", explica o presidente do Crea-MS, Dirson Freitag, ressaltando que a fiscalização concede prazo antes de aplicar o auto de infração. O custo é o principal argumento usado pelos que optam por construir ou reformar sem acompanhamento técnico, exigido por lei federal. Essa economia pode custar caro. "Problemas futuros, que podem ir da fundação ao acabamento, são comuns devido à falta de projetos específicos, sem contar os gastos com retrabalhos. É possível ainda economizar cerca de 20% do valor do empreendimento com bons projetos e acompanhamento técnico de profissional habilitado" diz Freitag.

Para denúncias ou esclarecimento de dúvidas, o telefone do Departamento de Fiscalização do Crea-MS é (67) 3368-1009 ou 1014.



