CEO da LEO Learning Brasil palestra no Café com Negócios

Na terça-feira (26), às 7h30 da manhã, será a 28ª edição do 'Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking'. O encontro deste mês recebe o CEO da LEO Learning Brasil, Richard Vasconcelos para falar sobre a "Transformação Digital no Desenvolvimento de Talentos". A LEO Learning Brasil é uma das principais empresas de educação corporativa digital.

Além do Brasil a empresa tem escritórios nos Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Suíça, Austrália, Canadá e Alemanha. A LEO Learning acredita que a aprendizagem alinhada com a tecnologia e criatividade, amplia e acelera o desenvolvimento das pessoas em suas organizações, tornando-as mais eficientes, sustentáveis, humanas e digitais.

Richard Vasconcelos é mestre em Tecnologias Educacionais pela University of Oxford e atua há 15 anos no mercado de educação. Neto do fundador da universidade Estácio, atuou na implantação do ensino à distância na instituição até 2009. Fundou ainda a Me Digital, startup desenvolvedora de soluções para gestão escolar e é ex-CEO e ex-sócio da rede de cursos Britannia, vendida para a Cultura Inglesa em 2018.

O 'Café com Negócios' foi criado pelo empreendedor e consultor Dijan de Barros. Cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho, apresentando soluções criativas de gestão por meio de palestrantes experientes e renomados, proporcionando dessa forma um encontro entre empresários e empreendedores locais e estimulando novas conexões, o networking e a troca de conhecimentos e experiências.

Na última edição o evento contou com a presença do Secretário da Secretaria de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) Luis Eduardo Costa, o Diretor da Porto Plast Industria de Plastico e da Berpram Ambiental Fabrício Berton, a Proprietária do LES AMIS Bistrô Ana Seemann e a Professora da Escola de Administração e Negócios (ESAN) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) Adriane de Queiroz para falar sobre sobre "Estratégias para empresas sustentáveis". A intenção foi colocar no mesmo ambiente diferentes pontos de vista sobre uma questão fundamental para a atualidade que é a geração de riqueza e renda com o menor impacto ambiental. O grupo foi escolhido por representar a academia, a gestão pública e a iniciativa privada. Confira entrevista exclusiva com os palestrantes da última edição clicando aqui.

SERVIÇO - A palestra "Transformação Digital no Desenvolvimento de Talentos'' será no dia 26 de novembro, às 7h30 da manhã, na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco. Após o encontro será serviço um delicioso café da manhã. Entrada: R$ 30. Vendas na Doces Momentos, QOD Baber Shop ou através do link.