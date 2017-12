CEO da Apple participará de conferência sobre internet na China

O executivo-chefe da Apple, Tim Cook, deve participar de conferência estatal sobre internet na China na próxima semana. O evento promove a visão chinesa de um ciberespaço rigorosamente regulamentado. A Conferência Mundial da Internet, que começa neste domingo em Wuzhen, é organizada pela Administração do Ciberespaço da China, o poderoso órgão de internet do governo, cujo trabalho inclui a censura de conteúdo e o bloqueio do acesso a sites não aprovados.

Cook tem buscado contato maior com a China, o segundo mercado mais importante da Apple fora dos EUA. Ele estava entre os executivos dos EUA que se encontraram com o presidente da China, Xi Jinping, no fim de outubro durante visita a uma reunião do conselho consultivo da Escola de Economia e Gestão da Universidade Tsinghua em Pequim. Em março, Cook falou sobre globalização e privacidade de dados no Fórum de Desenvolvimento da China.

Cook se junta à lista de executivos estrangeiros que participarão da conferência sobre internet, que inclui o executivo-chefe do Google, Sundar Pichai, o vice-presidente do Facebook, Vaughan Smith, o co-fundador e vice-presidente da LinkedIn, Allan Blue, e o vice-presidente executivo da Microsoft, Harry Shum, de acordo com o site da conferência. Fonte: Dow Jones Newswires