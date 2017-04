Centro Multiuso “O Picolé” oferece cursos de artesanatos e atividades esportivas

O Centro Multiuso “O Picolé”, localizado no bairro Estrela do Sul está com inscrições abertas para os cursos de artesanatos prática de atividades físicas para crianças, adultos e pessoas da terceira idade.

No local também são atendidas crianças idade acima de seis a 14 anos. Para as crianças são proporcionados cursos de artesanato. Na parte da manhã ainda existem algumas vagas. Na parte da tarde todas as vagas foram preenchidas para o aprendizado de trabalhos manuais em artesanato com produção de peças utilizando materiais recicláveis.

“Prevenir doenças praticando atividades físicas é nosso maior objetivo. Com aulas de alongamento, pilates e oferecendo cursos de artesanato para que elas tenham uma renda extra. Por uma melhor qualidade de vida cuidamos da saúde dos nossos usuários todos os dias”, destaca a coordenadora do Centro Multiuso “O Picolé”, Ediele Rosalen.

Endereço: Rua Heráclito Diniz Figueiredo (Prolongamento da Avenida Norte e Sul, esquina com a Rua Veridiana, Bairro Estrela do Sul.

Mais informações por meio do telefone 3314 3706

