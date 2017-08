Centro Multiuso ‘O Picolé’ comemora quatro anos com festa para os frequentadores

Para o prefeito Marquinhos Trad, não teria melhor comemoração para o aniversário do que uma festa com atividades educativas, ginástica e um pouco de música / Divulgação

Hoje foi um dia de festa para quem utiliza os serviços do Espaço Cultural de Multiuso João Renato Pereira Guedes (O Picolé), que completa quatro anos. O prefeito Marquinhos Trad, a coordenadora do Centro Multiuso, Ediele Rosalen, e os funcionários da Secretaria Municipal de Assistência social (SAS), recepcionaram os frequentadores do espaço com festa, música e ginástica.

Para o prefeito Marquinhos Trad, não teria melhor comemoração para o aniversário do que uma festa com atividades educativas, ginástica e um pouco de música. “Não há nada melhor do que investir no ser humano. Aqui tem atividades para as pessoas de todas as idades. Crianças, jovens, adultos e pessoas da terceira idade. Este é um trabalho humanizado e que nós vamos melhorar cada vez mais. Neste espaço e em todos os outros que funcionam nas sete regiões da Capital”, frisou o prefeito.

A coordenadora de Centro Multiuso, Ediele Rosalen, agradeceu a presença da comunidade e de todos os participantes da festa. “Aqui é a segunda casa para os frequentadores e fazemos tudo com muito carinho. Este local é composto de atividades físicas, artesanato, ginástica funcional e capoeira adaptada. Recente nós começamos com as aulas de violão e a horta que serve de terapia e também cria bons hábitos alimentares”, destaca Ediele.

Nesses oito meses da administração do prefeito Marquinhos Trad, a dona Maria Olivia Queiroz, 64, viu a evolução do Centro Multiuso. “Realmente este é um local que usamos para manter nossa mente ocupada. É um ambiente muito bom para participar, alegre e com pessoas comunicativas. Aqui as crianças vêm fazer as tarefas e nós os cursos profissionalizantes”, contou.

Dona Constância Arce de Souza, 70 anos, participa do espaço desde o primeiro dia e destaca o aprendizado conquistado. “Eu já aprendi fazer bordado e até já estou ganhando um troquinho. Eu sou sozinha, e este local é tudo de bom para nós que usamos os serviços”, comentou.

Para o professor de educação física Renato César, que trabalha no local desde a inauguração, o ambiente é acolhedor e prazeroso para trabalhar.

“As pessoas gostam das aulas de educação física. Com as crianças trabalho a iniciação esportiva, com atividades de futebol, voleibol e handebol. Com as pessoas de mais idade trabalhamos com ginástica e alongamentos”, declarou.

